Bankensoftware-Firma: Aktivistischer Investor fordert Entlassung von Temenos-Chef

Der aktivistische Anleger Petrus Advisers erhöht den Druck auf die Schweizer Bankensoftware-Firma Temenos und fordert unter anderem die Entlassung von Firmenchef Max Chuard. „Max Chuard ist in seiner Rolle als CEO weit überfordert und sollte mit sofortiger Wirkung entlassen werden“, schrieb Petrus Advisers in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder des Genfer Unternehmens.