Bankenstreit: Hessens Sparkassen liebäugeln mit NordLB-Ausstieg

Seit der Rettung ist der bundesweite Sparkassen-Sektor, darunter die Sparkassen in Hessen, über die so genannten Fides-Gesellschaften mit 24% an der NordLB beteiligt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte unlängst mit der Aussage überrascht, er wünsche sich zwar eine Einigung der Träger.