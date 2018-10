Bankenstudie Jedes zweite Geldhaus will Gebühren anheben

39 Prozent der Banken betrachten Technologiekonzerne wie Apple und Google inzwischen als Wettbewerber, da sie sich bereits mit einem etablierten Ökosystem am Markt positioniert haben und über eine loyale Kundenbasis verfügen, die für digitale Finanzdienste offen ist. Fintechs würden dagegen keine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen und sind in den Augen Kesers vielmehr potenzielle Partner. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich mit digitalen Anbietern zu verbünden, neue Services zu entwickeln und mit einer eigenen Plattform auf den Markt zu gehen“, sagt Keser. Banken könnten ihre Kunden in Zukunft am besten über ein exklusives Kundenerlebnis an sich binden. „Wer seinen Kunden klarmachen kann, was sie bei einem Anbieterwechsel alles verpassen, bekommt seine Leistungen auch gut bezahlt.“