Bankenturbulenzen JP Morgan Chase kauft angeschlagene First Republic

Trotz einer Hilfsaktion der größten US-Geldhäuser in Abstimmung mit dem Finanzministerium und der Notenbank blieb die Lage prekär und der Glaube an ein Überleben des Instituts wackelig. Die First Republic ist nun bereits die dritte US-Bank, die in diesem Jahr in Existenznot geriet. Laut Insiderinformationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen an dem Bieterverfahren für die First Republic ein halbes Dutzend Banken teilgenommen haben. Sie erhielten über das Wochenende Einblick in die Bücher der First Republic.