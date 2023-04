Bankenturbulenzen US-Großbanken trotzen dem Branchenbeben – Sorgen um Konjunktur

Trotz der jüngsten Bankenturbulenzen sprudeln die Gewinne der Wall-Street-Institute: Die US-Großbanken JPMorgan, Citi und Wells Fargo bekamen im ersten Quartal kräftigen Rückenwind von der Zinswende der US-Notenbank und konnten damit die Flaute im Investmentbanking wettmachen. So steigerte der Branchenprimus JPMorgan den Gewinn in den ersten drei Monaten um gut die Hälfte auf 12,6 Milliarden Dollar, wie er am Freitag mitteilte. „Die Verbraucher geben immer noch Geld aus, und die Unternehmen sind in guter Verfassung“, sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon. „Aber die Sturmwolken bleiben am Horizont, und die Unruhe in der Bankenbranche kommt jetzt noch hinzu.“