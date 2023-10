Bankenverbands-Präsident : Sewing positioniert sich gegen Erhöhung der Mindestreserve

Der Bankenverband lehnt eine mögliche Erhöhung der Mindestreserve durch die Europäische Zentralbank (EZB) ab, welche Finanzinstitute bei der Notenbank halten müssen. Bereits durch die Entscheidung, Mindestreserven nicht mehr zu verzinsen, würden europäische Banken in den nächsten zwölf Monaten Zinseinnahmen in Höhe von rund 6,6 Milliarden Euro verlieren, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken Christian Sewing am Freitag auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Marrakesch.