Bankkredite: Ifo: Banken zurückhaltender bei Kreditvergabe an Unternehmen

Die Unternehmen in Deutschland kommen angesichts steigender Zinsen und der befürchteten Rezession schwieriger an neue Bankkredite. 29,9 Prozent jener Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen über ein Darlehen führen, berichteten im Dezember von Zurückhaltung bei den Banken. Im September waren es nur 24,3 Prozent, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner vierteljährlichen Umfrage mitteilte.