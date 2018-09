Bargeld von der Supermarktkasse Der Geldautomat wird zum Auslaufmodell

Die Bargeldausgabe hat für die Supermärkte auch Vorteile. Sie verfügen ohnehin über einen hohen Bargeldbestand, weil viele Kunden gerade kleinere Einkäufe immer noch bar bezahlen. Dass die Supermärkte die Geldscheine gerne gegen das digitale Geld der Kunden eintauschen wollen liegt daran, dass Bargeld für die Supermärkte mit Kosten verbunden ist: Sie müssen es in teuren Tresoren lagern, es regelmäßig zur Bank bringen lassen und nehmen auch Falschgeld an, weil nicht jeder Schein geprüft werden kann. All das ist arbeitsaufwändiger, teurer und risikoreicher als eine simple Gutschrift von den Konten der Kunden. Das „Steinbeis Research Center for Financial Services“ der Steinbeis-Hochschule Berlin schätzte 2013 in der Studie „Cost for Cash“, dass dem deutschen Handel jedes Jahr Kosten in Höhe von mehr als 6,6 Milliarden Euro entstehen – und das nur, weil die Kunden ihre Einkäufe mit Bargeld bezahlen.