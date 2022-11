Bargeldversorgung: Finanzbehörden arbeiten an Notfallplänen für längeren Stromausfall

In den ersten Monaten der Corona-Pandemie war der Bedarf an Bargeld schlagartig gestiegen: Im März 2020 wurde in Deutschland 20 Milliarden Euro mehr an Bargeld abgehoben als eingezahlt - eine Rekordsumme für die Deutsche Bundesbank, die für die Bargeldversorgung zuständig ist. Das lief ohne Probleme. Einem Insider zufolge hat die Bundesbank genug Bargeldbestände im Falle einer ähnlichen Zuspitzung des Bedarfs.