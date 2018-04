Kurbelt Bayerns Kruzifix-Offensive den Kreuzhandel an?

Rund 30 Zentimeter hoch, aus Lindenholz, Handarbeit: So sieht das Kreuz mit Christusfigur aus, das sich Holzbildhauer Michael Pfaffenzeller gut in Behördenfoyers vorstellen kann. Etwa 20 Arbeitsstunden hat er investiert. Rund 500 Euro möchte er dafür haben. In der Holzschnitzerei Klucker in Oberammergau erwartet er aber nicht, dass die vom bayerischen Kabinett beschlossene Pflicht zum Kreuz im Eingang jeder Landesbehörde das Geschäft mit Kruzifixen ankurbelt. „Das wäre natürlich wunderbar“, sagt er. „Mit einem Ansturm rechne ich aber nicht.“