Bekanntgabe der Geschäftszahlen Kann die Deutsche Bank allein überleben?

Dafür gibt es durchaus Gründe: Trotz der jahrelangen Krise hat die Bank in relevanten Segmenten wie der Abwicklung von Zahlungen sowie dem Geschäft mit Währungen und Anleihen auch global immer noch eine starke Stellung. Und der Bedarf für diese Dienstleistungen ist in der exportorientierten deutschen Industrie sicher da. Allerdings sind diese Geschäfte auch bedingt profitabel. Sie lohnen sich umso mehr, je größer ein Institut ist.



Auch Topmanager der Bank haben deshalb zuletzt erklärt, dass an einer Konsolidierung der Banken in Europa kein Weg vorbeiführt. Sie werden an dieser allerdings wohl nur in einer aktiven Rolle mitwirken wollen. Alle in Frage kommenden Wettbewerber in Europa sind derzeit höher bewertet als die Deutsche Bank. Einen Zusammenschluss mit dem Frankfurter Institut als Juniorpartner würde deshalb auch die Regierung in Berlin kaum gutheißen. Ihre Vertreter haben schließlich zuletzt mehrfach erklärt, dass Deutschland eine starke, globale Bank braucht.