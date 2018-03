Berenberg Bank: : Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter

Eine Sprecherin der Busch-Gruppe erklärte hierzu im Juni gegenüber der WirtschaftsWoche, der Familie seinen 15 Prozent der Aktien von Pfeiffer Vacuum innerhalb eines kurzen Zeitraums zum Kauf angeboten worden. Pfeiffer Vacuum hatte jedoch keinen Großaktionär, so dass die Aktien von mehreren Investoren gekommen sein müssten. Möglich wäre, dass Berenberg Aktien gesammelt und sie an die Buschs weitergereicht hat. Das Institut war in der Vergangenheit schon mal für den Mittelständler tätig. Gegen Gesellschafter oder Mitarbeiter der Busch Gruppe wird nicht ermittelt.