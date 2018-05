Die Deutsche Bank hat im Investmentbanking Marktanteile verloren, insbesondere an die US-Konkurrenz. Zudem sind die Kosten im Branchenvergleich sehr hoch. In Sewings Umbauplan wird deshalb das US-Handelsgeschäft mit Anleihen und voraussichtlich auch Aktien am heftigsten beschnitten. Zudem will die Bank keine Dienstleistungen mehr für Hedgefonds anbieten. Bis dato beschäftigt das Geldhaus weltweit rund 98.000 Menschen, die meisten in Europa und Asien. In Fernost will sich das Institut Sewing zufolge aus keinem Markt zurückziehen, in dem es bislang aktiv ist. Sewing will das Investmentbanking stark reduzieren, während das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie die Vermögensverwaltung gestärkt werden sollen.