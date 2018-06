Bestechungsverdacht Lettlands Notenbankchef angeklagt

Lettlands Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Ilmars Rimsevics ist wegen Bestechungsverdacht angeklagt worden. Ihm werde vorgeworfen, zur Zahlung von Schmiergeldern aufgefordert und diese angenommen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Einzelheiten sollten am Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen. Der Banker steht unter dem Verdacht, Bestechungsgelder von 100.000 Euro verlangt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu elf Jahre Gefängnis. Rimsevics hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Seine Anwälte waren am Donnerstag zunächst nicht zu erreichen. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.