Bieterstreit: Schweizer Unternehmer legt Konkurrenzangebot für Fondshaus GAM vor

Um das angeschlagenen Schweizer Fondshaus GAM zeichnet sich ein Bieterstreit ab. Der Schweizer Unternehmer Marco Garzetti will über die von ihm kontrollierte Taure Invest AG insgesamt 65 Millionen Franken in GAM einschießen, wie er am Freitag mitteilte. GAM solle saniert werden und ein eigenständiger Asset Manager mit einer Notierung an der Schweizer Börse bleiben, so die Pläne Garzettis.