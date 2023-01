Bilanz: Banken zahlen EZB-Billigkredite wahrscheinlich langsamer zurück

Die Banken des Euroraums werden diesen Monat voraussichtlich weniger langfristige Kredite an die Europäische Zentralbank zurückzahlen als zu den letzten beiden Terminen, so die Einschätzung von Wirtschaftsexperten. Der Median der acht Befragten einer Bloomberg-Umfrage geht von vorzeitigen Rückzahlungen in Höhe von 213 Milliarden Euro aus, wobei die Spanne von 75 Milliarden bis 450 Milliarden Euro reicht. Die EZB wird die Zahl am morgigen Freitag bekannt geben.