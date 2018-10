Bis 2025 Wirecard will Konzernumsatz auf mehr als zehn Milliarden Euro steigern

Zwei Elemente sollen Wirecard zufolge das Wachstum vorantreiben: Zum einen erwartet der Konzern ein beschleunigtes Zusammenwachsen der Technologien Internet, Smartphone mit der klassischen Ladenkasse, so dass Kunden etwa in immer mehr Ladengeschäften mit dem Handy zahlen können. Zum anderen will Wirecard mit datengestützten Mehrwertdiensten seine Wertschöpfungskette ausbauen.

Details will das Wirecard-Management auf einer Veranstaltung für Investoren und Medien an diesem Dienstag in London bekannt geben.

Die optimistischen Geschäftsziele trieben auch die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers in die Höhe: Sie stiegen am Morgen um 4,4 Prozent.