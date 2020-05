„Unsere Kunden werden in der Commerzbank mehr Comdirect erleben“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Zielke laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was als Versprechen gemeint war, könnten diejenigen Commerzbank-Kunden, die Wert auf Beratung legen – immerhin 56 Prozent – als Drohung auffassen. Bei der Bank hofft man zwar, dass die Kunden während der Coronakrise das Smartphone-Banking lieben gelernt haben und deshalb Filialen in Zukunft weniger vermissen werden, schließlich funktioniert auch Beratung virtuell. Aber laut unseren repräsentativen Befragungen sind viele Commerzbank-Kunden noch abhängig von Filialen: nur 68 Prozent geben an, ein Online-Girokonto zu haben.