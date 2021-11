Auch in YouGovs Biggest Mover Ranking von Oktober überzeugte die Commerzbank auf ganzer Linie und konnte in sechs Metriken Verbesserungen vorweisen (Buzz, Impression, Value, Reputation, Satisfaction, Recommend). Das Biggest Mover Ranking untersucht welche Marken sich in mehreren im YouGov BrandIndex gemessenen Markenmetriken verbessern konnten. Obwohl die Commerzbank insgesamt 84,6 Prozent aller deutschen Verbraucher ein Begriff ist, finden sich die meisten Kenner des Unternehmens in der Altersgruppe 55plus. Mehr als die Hälfte der Kenner der Bank bevorzugen es, mehrere Bankkonten zu haben und zwei von fünf Kennern vertrauen tendenziell Banken und Finanzdienstleistern. Die Commerzbank kann also auf eine ältere Zielgruppe setzen, die großes Vertrauen in die Finanzdienstleistungsbranche hat, während das Tochterunternehmen Comdirect ebenfalls gut im Finance Purchase Funnel Ranking abschneiden konnte (Platz 8 mit 17,3 Punkten) und mit Online-Dienstleistungen eher jüngere Verbrauchergruppen anspricht. So schafft es die Commerzbank, eine Vielzahl an Verbrauchergruppen von sich zu überzeugen.