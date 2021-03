Nicht unbedingt viel verändern zu wollen, könnte unter anderem auch der guten wirtschaftlichen und finanziellen Lage Deutschland geschuldet sein. Auch das haben wir für unseren Finanzreport ermittelt: Nur 28 Prozent der Deutschen geben an, in den vergangenen Monaten auf nicht notwendige Ausgaben verzichtet zu haben. In Indonesien, Italien und Polen sind es jeweils mehr als 50 Prozent. Richten wir die Frage in die Zukunft, scheint Deutschland finanziell-wirtschaftlich sogar am besten aufgestellt. In keinem anderen Land erwarten so wenige Menschen, in der Zukunft ihre nicht notwendigen Ausgaben zu reduzieren. Zum Vergleich: In Italien und Spanien haben über 80 Prozent der Befragten vor, weniger Geld auszugeben.