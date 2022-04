Die zunehmende Digitalisierung der Finanzbranche ist ein unaufhaltsamer Trend, der voraussichtlich von den jüngeren, Tech-versierten Generationen in der Zukunft noch weiter vorangetrieben wird. Um den Prozess zu unterstützen und die Akzeptanz in der Bevölkerung, und gerade in den älteren Altersgruppen, zu fördern, sollten Direktbanken, Digital Wallet-Anbieter und Banken mit erweiterten Online-Angeboten die deutschen Verbraucher mit Cyber-Security und einem umfassenden Konzept zum Schutz vor Kontomissbrauch von der Sicherheit der Services überzeugen, um das notwendige Vertrauen in die Angebote aufzubauen bzw. zu stützen. Auch hat die persönliche Interaktion im Kundenservice noch nicht ausgedient. Das menschliche Element, also die Möglichkeit, Finanzdienstleister bei Fragen direkt anzusprechen und mit einer echten Person zu interagieren, bleibt weiterhin ein wichtiger Faktor für die Kundenbetreuung und das Vertrauen in den Anbieter selbst.