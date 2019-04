Ähnliche Zielgruppen



Das Gute für Commerzbank und Deutsche Bank vorweg: Sie haben viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es ein paar Unterschiede gibt.



Genauer gesagt: Die Kunden haben viele Gemeinsamkeiten – das zeigt das Zielgruppenanalyse-Tool YouGov Profiles. So gibt die überwiegende Mehrheit sowohl der Deutsche-Bank- als auch der Commerzbank-Kunden an, gut mit Geld umgehen zu können, zuversichtlich hinsichtlich ihrer Zukunft zu sein, nicht gerne Schulden zu machen und am liebsten bar zu zahlen. Auch das Haushaltsnettoeinkommen ist ähnlich: Die meisten Kunden beider Banken verfügen über 1000 bis 3500 Euro im Monat.



Für die Commerzbank und Deutsche Bank heißt das: Wenn sie fusionieren würden, könnten sie zumindest das Privatkundengeschäft weitgehend unverändert lassen – ihre Zielgruppe würde sich nicht stark verändern.