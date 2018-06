Was sie zuletzt über die Marke Postbank gehört haben, ordnen Verbraucher derzeit zu gleichen Teilen als positiv und negativ ein. Der allgemeine Eindruck von der Marke hat sich in den letzten Tagen und Wochen nicht merklich verändert. Im Schnitt zeigen sich die täglich von uns repräsentativ Befragten also indifferent, was die Neuigkeiten über die Postbank angeht. Es ist schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen die neue Unternehmensstruktur auf Kunden haben wird. Und es ist fraglich, ob die Nachricht überhaupt zu ihnen durchgedrungen ist. Denn beherrscht werden aktuelle Meldungen über die Postbank von Filialschließungen.