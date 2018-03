Mit diesem neuen Ansatz des klaren Bekenntnisses zum Online-Banking und dem Mehrwert einer Filiale will die Commerzbank den Zeitgeist treffen: Aktuelle Ergebnisse aus YouGov Profiles, dem Schwesterprodukt zum YouGov BrandIndex, belegen: In der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen gibt nur noch jeder Fünfte an, dass er sich wirklich gar nicht vorstellen kann, seine Bankangelegenheiten via Smartphone zu regeln. In der Bevölkerung insgesamt (ab 18 Jahren) ist es immerhin noch jeder Dritte.