Brexit Deutsche Bank bereitet sich auf Worst-Case-Szenario vor

Seinen Heimatstandort will Deutschlands größtes Geldhaus aber auf jeden Fall verstärken. „Wir werden unser Hauptbuchungszentrum nach Frankfurt verlegen“, kündigte Matherat an. „Diese Entscheidung fiel übrigens unabhängig vom Brexit. So haben wir dann Vermögenswerte am gleichen Ort wie Kapital und Liquidität. Das Brexit-Votum hat diesen Prozess beschleunigt.“ Die Bank habe „die erforderlichen IT-Kapazitäten aufgebaut“, damit sie ihre Transaktionen in Frankfurt buchen könne.