Brexit JP Morgan treibt Notfallpläne für harten Ausstieg voran

Die größte US-Bank JP Morgan treibt ihre Vorbereitungen für einen harten Brexit voran. Die Bank habe weitere Büros in Paris gemietet, um im Fall eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU gewappnet zu sein, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Dort könnten bis zu 200 Mitarbeiter untergebracht werden. Zudem habe sich die Bank Hotelzimmer und Apartments in Paris und anderen europäischen Städten gesichert. Dort solle im Fall der Fälle für eine Übergangszeit Personal untergebracht werden, bis eine dauerhaftere Lösung gefunden sei. Die Bank will sicherstellen, dass sie wichtige Funktionen bei einem harten Brexit schnell verlagern kann. JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab.