Britische Bank HSBC verdient deutlich mehr

Das Finanzinstitut HSBC profitiert weiter von den höheren Zinsen weltweit. Vor Steuern verdiente allem in Asien aktive Bank fast 13 Milliarden Dollar (11,7 Mrd Euro) und damit 155 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge legten um 64 Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar zu, teilte die HSBC am Dienstag mit. Mit dem Ergebnis im Rücken will die Bank eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar zurückkaufen.