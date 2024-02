Bürokrise „Manche Leute leben davon, Unruhe und Angst zu verbreiten“

Bislang stehen vor allem die US-Immobilienmärkte im Fokus, über die deutschen und europäischen spricht dagegen kaum einer. Könnte sich die Lage zuspitzen, wenn deren Probleme nun so groß werden wie in den USA?

Ich möchte auch hier differenzieren: Es existiert kein einheitlicher Markt für Gewerbeimmobilien. Ja, auch in Deutschland und Europa stehen immer mehr Büros leer, aber zu den Gewerbeimmobilien gehören doch auch Logistikgebäude und Hotels. Hier sind die Probleme nicht so groß wie bei Büros. Oder es gibt keine. Hinzu kommt: Der europäische Büromarkt ist nicht so schnelllebig wie der amerikanische – mit der Konsequenz, dass die Unternehmen unseres Kontinents ihre Mietverträge nicht so rasch kündigen können. Auch sind die Strecken, die Mitarbeiter in den USA zu ihren Arbeitsplätzen pendeln müssen, oft länger als in Europa. Das hat den Homeoffice-Trend dort verstärkt. Zudem war der Zinsanstieg in den USA viel heftiger als in der Eurozone. Die Folge ist, dass sich die hiesigen Unternehmen etwas besser an den Zinsanstieg anpassen können.