Bundesbank Bankenfusionen können wirksam Kosten senken

Die Schaffung starker Branchenvertreter in der Bankenbranche spiele für die Aufsicht keine Rolle, sagte Wuermeling. „Champion ist keine aufsichtliche Kategorie.“ Aufsichtliches Handeln orientiere sich nicht an strukturpolitischen Überlegungen. Der Chef der EZB-Bankenaufsicht SSM, der Italiener Andrea Enria, hatte sich zuvor in der „Financial Times“ kritisch zu der Idee geäußert, durch Schaffung nationaler europäischer Champions im globalen Wettbewerb besser zu bestehen.