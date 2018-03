Bundesbankvorstand : Andreas Dombret fordert Banken bei Brexit zu Eile auf

Nur so seien sie ausreichend vorbereitet, wenn es Ende März 2019 zu einem harten Brexit kommt. Wenn sehr viele Institute ihre Unterlagen in letzter Minute einreichten, sei nicht garantiert, dass Aufseher die rechtzeitig bearbeiten können und es drohten Kapazitätsengpässe. Große Institute hätten alle erkannt, dass sie eine Basis in Kontinentaleuropa brauchen und wollten deshalb dort vertreten sein. „Es reicht nicht, hier nur eine Alibipräsenz errichten zu wollen“, sagte Dombret. Bei anspruchsvolleren Geschäftsmodellen müsse es auch ein adäquates Risikomanagement vor Ort geben.