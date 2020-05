CEO Braun entschuldigt sich Wirecard ändert Zuständigkeiten im Vorstand

Wirecard sah sich in Medienberichten wiederholt dem Vorwurf der Bilanzmanipulation ausgesetzt. Um diese zu entkräften, hatte der Aufsichtsrat im Herbst KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Die Vorlage der Ergebnisse verzögerte sich immer wieder, am 28. April wurde der KPMG-Bericht dann veröffentlicht.



Wenige Tage zuvor hatte Wirecard in Pflichtmitteilungen an die Börse zu der Sonderprüfung erklärt, es hätten sich nach derzeitigem Stand keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation ergeben. Auch zur Veröffentlichung des KPMG-Berichts erklärte Wirecard, die Wirtschaftsprüfer hätten keine „belastenden Belege“ für die Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden und es hätten sich keine „substanziellen Feststellungen“ ergeben, die zu einem Korrekturbedarf der Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 führten.