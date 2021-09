Cerberus und die Commerzbank Höllenhund vor dem Einstieg?

Dem „Handelsblatt" zufolge halten Insider eine Veräußerung des Bundesanteils an Cerberus vor allem für den Fall realistisch, dass FDP-Chef Christian Lindner neuer Finanzminister wird. Die Liberalen hatten sich mehrfach für einen Rückzug des Staates aus der Commerzbank ausgesprochen. Auch in der Union gab es in den vergangenen Jahren Stimmen in diese Richtung.



Mehr zum Thema: Zuletzt gab es neuen Ärger für die Commerzbank, denn die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen ausgeweitet. Das Geldhaus könnte in die Cum-Ex-Steuerdeals verstrickt sein.