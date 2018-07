Chinesische Grossbank: Commerzbank schließt Allianz mit ICBC

Die Commerzbank wird bei der Finanzierung von Projekten entlang der neuen Seidenstraße mit der chinesischen Bank ICBC zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Rahmenabkommen (Memorandum of Understanding) sei mit der größten chinesischen Bank geschlossen worden. „Wir sind das einzige deutsche Kreditinstitut, das eine solche Vereinbarung mit der ICBC abgeschlossen hat“, sagte Nikolaus Giesbert, der als Bereichsvorstand der Commerzbank für das Geschäft mit globalen Finanzinstitutionen verantwortlich ist, laut Vorabbericht der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Donnerstagausgabe). Dem Bericht zufolge sollen in den kommenden fünf Jahren Projekte entlang der neuen Seidenstraße in Höhe von fünf Milliarden Dollar unterstützt werden.