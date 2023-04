Christiana Riley geht zu Santander Amerika-Chefin verlässt Vorstand der Deutschen Bank

Neu in das Gremium einziehen werde Claudio de Sanctis. Der Italiener werde vom Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Karl von Rohr, der Ende Oktober seinen Hut nimmt, die Leitung der Privatkundenbank übernehmen. Nach Informationen der WirtschaftsWoche soll Sanctis kein Deutsch sprechen – eine Tatsache, die in der Bank für Aufruhr sorgen könnte, weil die Privatkundensparte den Großteil ihres Geschäfts in Deutschland macht.