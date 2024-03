Christiane Vorspel Commerzbank holt neue IT-Vorständin von der LBBW

Die Commerzbank hat am Mittwochvormittag ihre neue IT-Vorständin bekanntgegeben: Christiane Vorspel wird den Posten übernehmen. Zuvor hatte sie der baden-württembergischen Landesbank LBBW als IT-Bereichsvorständin gedient. Vorspel arbeitet also bisher eine Stufe unter dem Konzernvorstand, in den sie nun bei der Commerzbank aufsteigt. Bevor Vorspel 2018 bei der LBBW anheuerte, arbeitete die Informatikerin bereits für die Commerzbank. Bei dem Frankfurter Institut hatte sie 1995 begonnen.