Citigroup: US-Bank muss starke Einbußen hinnehmen

Die Citigroup hat sich von den großen US-Banken bislang am schlechtesten im ersten Quartal geschlagen. Der Nettogewinn brach um 27 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar ein, wie die Nummer vier der Branche in den USA am Freitag mitteilte. Der Rückgang ging unter anderem auf einen schwachen Handel und Sonderkosten für den Umbau des Instituts zurück. Zudem spüren die Geldhäuser im Kreditgeschäft verstärkt die Probleme vieler Energiefirmen im Zuge des massiven Preisverfalls an den Ölmärkten. Hier fürchten Experten eine Pleitewelle.