Comdirect-Übernahme Commerzbank droht eine Niederlage

Die Commerzbank hatte die Direktbank-Tochter Comdirect mit Sitz in Quickborn bei Hamburg 1994 gegründet und im Jahr 2000 einen Minderheitsanteil an die Börse gebracht. In den vergangenen Jahren aber sei das klassische Bankgeschäft immer digitaler geworden, so die Commerzbank. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen hätten sich angeglichen. Daher soll die Comdirect nun vollständig in die Commerzbank integriert werden und Comdirect-Kunden zum Beispiel auch Dienstleistungen in der Filiale nutzen können. So will es Commerzbank-Chef Martin Zielke. Die Komplett-Übernahme der Comdirect ist ein Kernpunkt seiner im September vorgestellten Strategie für das Frankfurter Geldhaus.



Um den Minderheitsaktionären der Comdirect die Transaktion schmackhaft zu machen, bietet die Commerzbank ihnen 11,44 Euro je Comdirect-Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von einem Viertel auf den Börsenkurs vor Bekanntgabe des Angebots. In einem Schreiben an Comdirect-Aktionäre warb Zielke für das Geschäft: „Wir sind fest überzeugt, dass unser Angebot für Sie die beste Option ist.“ Dass das Werben am Ende von Erfolg gekrönt sein und die Commerzbank tatsächlich über die 90-Prozent-Schwelle kommen wird, ist jedoch kurz vor Fristende fraglicher denn je.