Commerzbank 3 Thesen über den neuen Commerzbank-Erfolg (CEO Knof war es nicht)

Hinzu kommt: Der Commerzbank und anderen Banken ist es bislang gelungen, die höheren Zinsen nicht an die Kunden weiterreichen zu müssen. Diese zahlen zwar keine Minuszinsen mehr, aber erhalten oft auch keine Zinsen. Zwar bieten erste Geldhäuser wie die Direktbank ING und Finanzfirmen wie der Broker Trade Republic wieder Zinsen von zwei oder mehr Prozent. Doch die Kunden der Commerzbank und anderer Geldhäuser sind träge; der Aufwand ist ihnen zu groß, nur wegen der Zinsen die Bank zu wechseln. So viel Glück ist fast schon unverschämt.



Hat Knof also nur von günstigen Umständen profitiert? Nein, er hatte auch den Mut zu einer Entscheidung, die sein Vorgänger Zielke nicht treffen wollte. So hat Knof Tausenden Commerzbankern gekündigt, um die Kosten zu senken, die Gewinne der Bank auch so zu steigern. Nur: Die Entlassungen alleine hätten das Comeback der Bank nicht ermöglicht, dafür haben vor allem die vier Glücksfaktoren gesorgt. Zumal die Bank zwar Mitarbeiter entlassen hat, sie dabei aber nicht so konsequent vorgegangen ist: Sie hat bisher weniger Angestellte rausgeworfen als avisiert. Die Folge: Es muss sich erst noch zeigen, ob die Bank ihr Versprechen gegenüber ihren Aktionären erfüllen und die Kosten bis 2024 auf unter fünf Milliarden Euro drücken kann.