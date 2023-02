Commerzbank 3 Thesen über den neuen Commerzbank-Erfolg (Knof war es nicht)

Das zeigt schon eine einzige Kennzahl, die in der Bankenwelt eine hohe Relevanz besitzt: die Eigenkapitalrendite. Sie gibt an, wie hoch der Gewinn einer Bank in Relation zu ihrem Eigenkapital ist, also zu ihren Reserven. In der Finanzwelt handelt es sich dabei um eine der zentralen Kennzahlen, um Banken untereinander zu vergleichen. Und für die Commerzbank fällt dieser Vergleich beschämend aus.