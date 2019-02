Commerzbank Zielkes gemischte Zwischenbilanz

Deshalb will Zielke die Bank erneut von rechts nach links drehen und in der Zentrale agile Teams zu einzelnen Themengebieten aufbauen. Als Campus 2.0 will Zielke die IT der Bank noch enger mit den anderen Bereichen verzahnen. Als sogenannte Cluster sollen die Teams abteilungsübergreifend miteinander arbeiten. Die Vorbereitungen dazu laufen, das Projekt soll zur Jahresmitte umgesetzt werden, in jedem Fall noch 2019. Die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern verlaufe „sehr konstruktiv“, betont der Commerzbank-Chef.