Commerzbank Bald wieder im Dax – und dennoch abgehängt

Manfred Knof dürfte an diesem Donnerstag sehr zufrieden sein – mit Manfred Knof. Der Commerzbank-Chef wird am Vormittag ans Rednerpult treten und die Bilanz des vergangenen Jahres vorstellen: Sie wird ziemlich gut ausfallen. Und Knof als Beleg dafür dienen, dass ihm binnen zwei Jahren die Sanierung der Commerzbank gelungen ist, dieses einstmals dauermaladen Geldhauses, das ein Gesundungs- beziehungsweise Sanierungsprogramm nach dem anderen durchlief. Und dennoch krank blieb.



Tatsächlich hat der Geldkonzern unter Knof so gut verdient wie seit Langem nicht. Der Gewinn im abgelaufenen Jahr dürfte knapp 1,4 Milliarden Euro betragen, schätzen Analysten. Der Profittaumel dürfte sogar dazu führen, dass am Freitag die Rückkehr der Bank in den Dax bekanntgegeben wird, dem wichtigsten deutschen Aktienindex. Bloß: Knofs Verdienst am Commerzbank-Comeback ist begrenzt.