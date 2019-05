Commerzbank: Braucht Zielke einen neuen Fusionspartner?

Analysten rechnen mit passablen Geschäftszahlen, ein Gewinn von etwas mehr als 100 Millionen Euro sei möglich. Zielke selber hatte per „Welt am Sonntag“ bereits angekündigt, die Bank sei auch im ersten Quartal gut vorangekommen und dank neuer Kunden gewachsen. Fortschritte gebe es sowohl im Geschäft mit Privat- als auch mit Firmenkunden.



Gewachsen ist die Commerzbank allerdings auch in den vergangenen Quartalen. Vor allem Privatkundenvorstand Michael Mandel sammelt reichlich neue Kunden, seit 2016 sind mehr als eine Million neu hinzugekommen. Bis Ende des Jahres sollen es schon 1,5 Millionen sein.



Bisher allerdings machen sich die vielen privaten Kunden nur bedingt in den Erträgen bemerkbar. Im vierten Quartal sind die bereinigten Erträge im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken, gleiches gilt für das Geschäft mit Firmenkunden. So gleicht das Kundenwachstum gerade mal den negativen Effekt der niedrigen Zinsen aus.