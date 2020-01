Commerzbank Comdirect-Übernahme gelingt im zweiten Anlauf

Entscheidend bei dem Übernahme-Vorhaben war der Investor Petrus aus London um die beiden Ex-Goldman-Sachs-Banker Klaus Umek und Till Hufnagel. Er hatte in den vergangenen Monaten an der Börse immer mehr Comdirect-Aktien zugekauft und gab seinen Anteil zuletzt mit 7,5 Prozent an. Das öffentliche Übernahmeangebot der Commerzbank über 11,44 Euro je Comdirect-Aktie hatte Petrus im Dezember als zu niedrig zurückgewiesen. Nun sind sich beide Parteien über den Preis doch einig geworden – nennen will ihn jedoch keiner. Gegenüber der WirtschaftsWoche wollte Petrus zum Verkauf seines Comdirect-Anteils keinen Kommentar abgeben. Die Commerzbank erklärte auf die Frage, wieso der Preis nicht genannt werde, lediglich, dies sei bei solchen Transaktionen „üblich“.