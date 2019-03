Commerzbank, Deutsche Bank, UBS: Bonuskürzungen der Banken sorgen für Ärger

In diesen Tagen erfahren die Mitarbeiter vieler Großbanken, wie hoch die Boni ausfallen, die ihnen ihre Arbeit im vergangenen Jahr eingebracht hat. War das in früheren Jahren Anlass für Champagnerduschen oder spontane Kurztrips auf die Malediven, herrscht in diesem Jahr bei vielen die Ernüchterung vor. Das variable Gehalt fällt bei vielen Instituten deutlich geringer aus als erhofft.