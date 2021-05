Commerzbank Diese Bank braucht keinen Staat

Ein Sommerschlussverkauf hilft, Raum für Neues zu schaffen. Die Bundesregierung sollte sich diese Erkenntnis zu Herzen nehmen und ihre Anteile an der Commerzbank bald veräußern. Zwar hat die Bank überraschend gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, wie sie am Mittwoch bekanntgegeben hat. So hat sie einen Gewinn von 133 Millionen Euro erzielt. Allerdings liegt das auch an speziellen Hilfen der Europäischen Zentralbank für Geldhäuser.