Commerzbank „Drohender Dax-Abstieg ändert nichts an unserem Geschäft“

Die möglichen Risiken für die Commerzbank durch die Währungskrise der Türkei bezeichnete Zielke als gering. Laut dem Halbjahresbericht lag das Türkei-Engagement per Ende Juni bei 2,5 Milliarden Euro. „Das ist eine überschaubare Größe“, sagte Zielke. Der Schwerpunkt liege in der Handelsfinanzierung, es seien sehr kurzfristige Geschäfte. Dennoch lasse ihn die Krise nicht kalt. „Als Bürger dieses Europas muss man sich doch Gedanken machen, was da passiert.“