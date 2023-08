Die gestiegenen Zinsen im Euroraum haben den Gewinn der Commerzbank im Frühjahr kräftig angeschoben. Der Finanzkonzern mit Sitz in Frankfurt erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 565 Millionen Euro, ein Plus von 20,2 Prozent binnen Jahresfrist, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.