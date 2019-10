Commerzbank Harte Einschnitte in Privat- und Geschäftskundensparte

Die Privat- und Geschäftskundensparte der Commerzbank steht vor harten Einschnitten. Unter Berücksichtigung der geplanten Comdirect-Integration sollten in der Sparte Stellen in einer „vierstelligen Anzahl“ abgebaut werden, hieß es in einem Schreiben des Gesamtbetriebsrats an die Commerzbank-Mitarbeiter. Viele der Details sind aber noch unklar. Wie stark der von der Bank angekündigte Stellenabbau welche Einheiten treffen werde, habe der Betriebsrat bisher nicht in Erfahrung bringen können, hieß es in dem Reuters vorliegenden Schreiben, über das zuerst das „Handelsblatt“ berichtet hatte.