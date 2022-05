Commerzbank-Hauptversammlung „Manfred Knof scheint der Commerzbank gut zu tun“

Lassen Sie uns anhand der Historie der Bank ergründen, warum Sie Herrn Knof so positiv beurteilen. Woran hat es bei der Commerzbank bisher gekrankt?

Sie ist in der Finanzkrise in Schieflage geraten, weil sie unter anderem die Dresdner Bank übernommen und deren Risiken unterschätzt hatte. Der Staat musste sie deshalb retten. Seitdem hat die Commerzbank zwar alle vier Jahre ein neues Sanierungsprogramm ausgelobt, aber an der ständigen Neuauflage sehen sie ja, wie viel das gebracht hat.