Commerzbank Jetzt platzt die Kreditbombe

Durch das Corona-Jahr 2020 sind die hiesigen Geldhäuser gut durchgekommen, obwohl es vielen Unternehmen so schlecht wie selten ging. Die Institute inszenierten sich voller Wonne sogar als große Retter, weil sie, so die Selbstdarstellung, ihren Kunden in der Not treu blieben und sie weiter mit Krediten versorgten. Jetzt zeigt die Commerzbank als zweitgrößte Privatbank des Landes: Der Sturm war am Horizont längst aufgezogen – und jetzt ist er plötzlich da.